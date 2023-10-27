دون وجود ضمانات أمنية.. عائلة مؤلفة من 4 أفراد يغادرون مخيم الركبان المنسي باتجاه مناطق النظام

دون وجود ضمانات أمنية.. عائلة مؤلفة من 4 أفراد يغادرون مخيم الركبان المنسي باتجاه مناطق النظام

غادر 4 أفراد من عائلة واحدة اليوم، مخيم الركبان المنسي في الصحراء ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند المثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، بسبب تردي الواقع المعيشي والصحي في المخيم، باتجاه مناطق نفوذ قوات النظام، دون وجود ضمانات أمنية تحميهم من الاعتقال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، مغادرة 4 شبان مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية باتجاه مناطق سيطرة النظام، دون ضمانات أمنية، بسبب الأوضاع الإنسانية في المخيم.

الجدير بالذكر أن الشبان تم نقلهم من مخيمات اللجوء في الأردن إلى مخيم الركبان منذ فترة وجميعهم مطلوبين للخدمة العسكرية.