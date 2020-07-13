دون وجود منافس.. “وتد” ترفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام 

نشرت شركة استيراد المحروقات الوحيدة في إدلب وشريكة هيئة تحرير الشام “وتد” نشرة أسعارها، اليوم، رفعت بموجبها جميع أسعار المحروقات والغاز المنزلي حيث سعرت لتر البنزين المستورد بـ3.85 ليرة تركية، بينما كان سعر البنزين المستورد في نشرة الأسعار السابقة 3.7 ليرة تركية للتر الواحد.

وسعرت “وتد” المازوت المستورد بـ3.75، بينما كان بـ3.7 ليرة تركية.

أما أسطوانة الغاز فكانت التسعير الجديدة بـ57 ليرة تركية مرتفعة بذلك 4 ليرات عما قبل، بينما تباع في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب بـ52 ليرة تركية.

وبررت “وتد” تسعيرتها الجديدة بسبب ارتفاع النفط عالميا.

وتسيطر “وتد” على قطاع المحروقات بشكل كامل دون وجود منافس لها في مناطق هيئة تحرير الشام، مما يجبر السكان على شراء المحروقات بالسعر الذي تفرضه.

وكان أصحاب المحلات التجارية والألبسة والصرافين والصاغة نفذوا إضرابا في مدينة إدلب، صباح اليوم، احتجاجا على الفلتان الأمني في المدينة وسوء الأوضاع المعيشية بسبب هيمنت “هيئة تحرير الشام” على الحالة الاقتصادية للمنطقة وسيطرتها على التجارة بما فيها سوق العملات.