“دويلة” الهول تشهد ثاني جريمة قتل منذ انتهاء الحملة الأمنية الضخمة راح ضحيتها لاجئ عراقي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، جريمة قتل جديدة ضمن مخيم الهول الواقع جنوب شرق الحسكة، وهي ثاني جريمة منذ انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية الكبيرة هناك أوائل الشهر الفائت، حيث عُثر خلال الساعات الفائتة على جثة لاجئ عراقي الجنسية، مقتولاً برصاص أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن القسم الأول من “الدويلة”.

وأشار المرصد السوري في 20 نيسان الفائت، أن القوات المسؤولة عن الحملة الأمنية ضمن مخيم الهول الواقع بأقصى جنوب شرق الحسكة، اعتقلت 7 أشخاص غالبيتهم من الجنسية العراقية، وذلك على خلفية جريمة القتل التي جرت ضمن “الدويلة” قبل 3 أيام والتي راح ضحيتها لاجئ عراقي.

ونشر المرصد السوري في 17 الشهر الفائت، أن أذرع وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” اغتالوا لاجئًا عراقيًا في القسم الأول من مخيم الهول بريف الحسكة، وذلك بواسطة مسدس كاتم للصوت، كما أُصيب امرأتين خلال تنفيذ الخلية لعملية الاغتيال.