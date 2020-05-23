“دويلة” الهول تشهد جريمة قتل جديدة راح ضحيتها لاجئ من الجنسية العراقية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية قتل جديدة ضمن “دويلة” الهول أقصى جنوب شرق الحسكة، حيث نشب حريق في 3 خيام بالقطاع الأول من المخيم، ليتم العثور على جثة لاجىء عراقي مقتولاً أثناء عملية إخماد الحريق، ووفقاً لمصادر طبية، فإن وفاة اللاجىء العراقي جاءت نتيجة تلقيه ضربات عدة على رأسه، فيما تتواصل التحقيقات من قبل قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بالمخيم للوقوف على تفاصيل الجريمة وتحديد هوية القتلة، بينما تشير أصابع الاتهام إلى نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن قوى الأمن الداخلي وقوات خاصة من “قسد”، ألقت القبض على مجموعة نسوة هربن من قسم المهاجرات الأجانب في ” دويلة الهول” شرق الحسكة، على صعيد متصل، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن القوى الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من عناصر الأسايش بتهمة مساعدة عوائل التنظيم على الفرار مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتضم “دويلة الهول” نحو 70 ألفا من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين والآلاف من عوائل تنظيم “ الدولة الإسلامية”، ويشهد المخيم عمليات قتل واعتداءات من جانب نساء منتسبات للتنظيم في عدد من قطاعات المخيم.