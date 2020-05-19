دوي انفجار يضرب مدينة القامشلي في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سمع دوي انفجار في مدينة القامشلي شمال الحسكة، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تبين أنه ناجم عن قنبلة صوتية انفجرت في حي عنترية بالمدينة، دون معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار في الثالث من الشهر الجاري، إلى أن عبوة صوتية انفجرت بين حيي تل حجر والناصرة في مدينة الحسكة، دون ورود معلومات عن إصابات.

وكان صوت انفجار دوى في الحي الغربي من مدينة القامشلي، ناتج عن قنبلة صوتية ألقاها مجهولين، انفجرت بجانب مركز قوى الأمن السرياني “أسايش سوتوروا”، دون ورود معلومات عن أضرار.