ذبحاً بالسكاكين.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يقتل 5 عناصر ويأسر آخرين من عناصر شركة “القاطرجي” لنقل النفط

قُتل 5 عناصر ضمن ميليشيا “القاطرجي”، ذبحاً بالسكاكين بعد أسرهم من قِبل عناصر “تنظيم الدولة الإسلامية” على طريق اثريا جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة.

كما فقد الإتصال مع آخرين يعتقد أنهم وقعوا بالأسر على يد عناصر “التنظيم”.

ورصد المرصد السوري، اليوم، انفجار عبوة ناسفة بصهريج نفط تابع لشركة “القاطرجي” في بادية الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتواصل صهاريج “القاطرجي” المقرب من النظام السوري، دخول مناطق “قسد” عبر ريف الرقة الجنوبي الغربي، لنقل النفط إلى مناطق نفوذ النظام السوري باشراف روسي، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام.