ذبحا بالسكاكين.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية شمال دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، عصر اليوم، ذبحا بالسكاكين على يد مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، في هجوم نفذوه على نقطة عسكرية للجمارك التابعة لـ”قسد” في قرية الشهابات شمال دير الزور.

على صعيد متصل، توجهت فرقة من القوات الامريكية إلى مكان الحادثة للتحقق من الهجوم ورفع البصمات.

وكانت قوات التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال في قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث جرت محاصر أحد المناطق في القرية برفقة قوات سوريا الديمقراطية، عقب إبلاغ الأهالي عدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات الصوت، وتم اعتقال 4 أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” يرجح أنهم من الجنسية العراقية.