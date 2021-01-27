رئيس الأركان الإسرائيلي: قصفنا نحو 500 هدف في سوريا العام الماضي
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 هدف في سوريا العام الماضي، حسبما ذكرت “العربية”.
وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أنه لا نية لإيران بوقف التموضع العسكري في سوريا.
وزعم وفقًا للعربية، أن كل بيت من أصل خمسة في جنوب لبنان بداخله صواريخ وذخائر، مشددًا على أن عدد كبير من منازل جنوب لبنان يحتوي ذخائر وصواريخ.
وأشار إلى أن ذروة العام ستكون في مناورات تحاكي حربًا شاملة تستمر شهرًا.
المصدر: مصراوي
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