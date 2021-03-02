“رئيس الائتلاف” ينفي إرسال الجيش الوطني والائتلاف مقاتلين إلى ليبيا.. فمن أرسل 18 ألف “مرتزق” إلى هناك؟!!

تشهد ليبيا تواجد متواصل للمرتزقة السوريين ضمن أراضيها، ممن أرسلتهم الحكومة التركية إلى هناك لحماية مصالحها الإقليمية، حيث لاتزال عودة المقاتلين من فصائل “الجيش الوطني” متوقفة إلى الآن، على الرغم من جميع المطالب الدولية والاتفاق الليبي-الليبي، وهو عكس ما قاله رئيس الائتلاف السوري المعارض “نصر الحريري” قبل أيام، حين قال في مؤتمر صحفي داخل السفارة السورية في قطر: “إن الائتلاف السوري والحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني لا علاقة له بما يقال عن إرسال مقاتلين أجانب إذ لم يتم إرسال أي أحد من الجيش الوطني، أما إذا كان هناك ذهاب بطرق أخرى فلسنا معنيين بذلك”

وإذا ما كان الائتلاف لا علاقة له و”الجيش الوطني” لا علاقة له، فمن الذي أرسل هؤلاء المرتزقة الذي يفوق عددهم 18 ألف إلى ليبيا، والغالبية الكاسحة منهم من فصائل الجيش الوطني.

ونشر المرصد السوري قبل 10 أيام، أن ليبيا تشهد تواجد لـ “المرتزقة” من حملة الجنسية السورية على أراضيها، على الرغم من مرور نحو شهر كامل على انتهاء المهلة المحدد لانسحاب القوات الأجنبية “المرتزقة” منها، والتي انبثقت عن توافق ليبي-ليبي جرى التوقيع عليه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، إذ كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار وانتهت المدة يوم السبت 23 يناير/كانون الثاني 2021، إلا أن المرتزقة الذين أرسلتهم الحكومة التركية لخدمة مصالحها في ليبيا لايزالون هناك وعودتهم لاتزال متوقفة، بل على العكس هناك عمليات تجنيد متواصلة في الداخل السوري بغية إرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية.