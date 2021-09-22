رئيس البرلمان الإيراني: بتنا نقف على حدود إسرائيل !

قال رئيس البرلمان الايراني، محمد باقر قاليباف، إنه بعد أن كانت إسرائيل تفكر بالاقتراب من حدودنا.. الآن نحن أصبحنا نقف على حدودها في الجولان.

وأضاف قاليباف في مراسيم إحياء أسبوع الدفاع المقدس، (إحياء ذكرى انطلاق الحرب الإيرانية العراقية): “الإسرائيلي كان يفترض أن بإمكانه الاقتراب من خطوطنا الأمامية في جلولاء العراقية، على بعد كم كيلومتر من حدودنا.. لكنه اليوم يتخوف من حضورنا في الجولان على بعد كيلومترات فقط من حدوده.. كان يريد احتلال طهران، وأصبح الآن في هذا الوضع .. هذا يثبت عظمة الثورة الاسلامية”.

وتابع قاليباف قائلا: “حتى من يتبنى أفكارا انبطاحية غربية في الداخل (الإيراني) يجب عليه أن يفهم أن العزة و الكرامة في الدنيا والآخرة لا تأتي إلا من خلال الاتكاء على الإسلام والشعب وبذل الجهود والعمل المضني والتمسك بثقافة الإيثار و الشهادة”.

المصدر:RT