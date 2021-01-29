“رئيس الحكومة السورية المؤقتة” يكرم قائد فيلق المجد الموالي لتركيا بعد عودته من قيادة المرتزقة في ليبيا

“رئيس الحكومة السورية المؤقتة” يكرم قائد فيلق المجد الموالي لتركيا بعد عودته من قيادة المرتزقة في ليبيا

شكر رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، وفدًا من فيلق المجد بقيادة الرائد ياسر عبد الرحيم، وذلك لزيارته مقر “الحكومة المؤقتة”، بعد عودته من قيادة المرتزقة في ليبيا. “وتمنى رئيس الحكومة لهم وأبطال “الجيش الوطني” الذين بذلوا بالعطاء من أجل حرية وكرامة الشعب الصامد بالنصر المؤزر”.

والجدير بالذكر، أن القيادي ياسر عبد الرحيم كان يقود المرتزقة في ليبيا مع فصائل “الجيش الوطني”.

كما ارتكبت عناصره أبشع الانتهاكات في مناطق العمليات العسكرية “غصن الزيتون” و”درع الفرات” و”نبع السلام”.