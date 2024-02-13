رافعين شعارات مطالبة بالحرية.. العشرات من أبناء السويداء يشاركون بمظاهرة في ساحة الكرامة وسط المدينة

محافظة السويداء: تجمع العشرات من المواطنين اليوم في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، تأكيداً على استمرار الحراك السلمي في المحافظة ضد النظام وحكومته، مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السلمي للسلطة في البلاد وتطبيق القرار الأممي 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات “عاجز عن تأمين مستقبل الشباب إرحل”، و”الحرية لا تمنح وإنما يتم انتزاعها”.

وشهدت مدينة السويداء أمس مظاهرة شعبية شارك فيها العشرات من المواطنين، حيث جالت عدة شوارع انطلاقا من ساحة الفرسان إلى ساحة الكرامة وسط المدينة، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات” اجتماع السواعد يبني الوطن”، و”إيد بإيد يا جبلنا لنصل لحريتنا”.