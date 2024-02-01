رافعين شعار “أنقذوا البقية”.. العشرات من أبناء السويداء يتظاهرون مطالبين بالحرية وإطلاق سراح المعتقلين

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء السويداء اليوم في مظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً على استمرار الحراك السلمي ضد النظام، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين والانتقال السلمي للسلطة وتطبيق القرار 2254، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات” أنا المعتقل لا أعرف صدوداً فالعالم بأسره وطني” و”المعتقلون ليسوا أرقاماً” و”أنقذوا البقية”، و”أصواتكن حاضرة دائماً الحرية للمعتقلات”، و”سوريون حتى الرمق الأخير”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس تجديد العشرات من المواطنين مشاركتهم بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، تأكيداً على استمرار الانتفاضة الشعبية، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للنظام، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة وتطبيق القرار 2254.