رافعين شعار “الشعب السوري واحد”.. العشرات من المواطنين يشاركون بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط السويداء

محافظة السويداء: شارك العشرات من المواطنين اليوم بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “غطاء وحذاء أقصى ما يحلم به طفل في وطن لم يعرف منه سوى الخيمة”، و”الشعب السوري واحد”، مرددين هتافات مناهضة للنظام وحكومته.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، تجمع العشرات من أبناء السويداء في مظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً على استمرار الحراك السلمي ضد النظام، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين والانتقال السلمي للسلطة وتطبيق القرار 2254، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات” أنا المعتقل لا أعرف صدوداً فالعالم بأسره وطني” و”المعتقلون ليسوا أرقاماً” و”أنقذوا البقية”، و”أصواتكن حاضرة دائماً الحرية للمعتقلات”، و”سوريون حتى الرمق الأخير”.