رافعين شعار “المعتقلون ليسوا أرقاماً”.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: تجمع العشرات من المواطنين من أبناء السويداء اليوم في مظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار 2254، والانتقال السلمي للسلطة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات منها” سوريون حتى الرمق الأخير”، و”المعتقلون ليسوا أرقاماً”، و”من السويداء ثورة لكل السوريين”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين وحملوا شعارات منها “أيها الصامتون.. أيها الرماديون.. ماذا لو كان أبناؤكم في المعتقلات” و”خط الشرف والكرامة وخط بشار الأسد خطان متوازيان مستحيل يلتقوا” و”الاعتقال وسيلة المستبد للهروب من قوة الرأي الحر”.