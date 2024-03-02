رافعين شعار “سلمية حتى إسقاط النظام”.. العشرات يشاركون بمظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: جدد العشرات من المواطنين من أبناء السواء اليوم تأكيدهم على استمرار الحراك السلمي ضد النظام وحكومته، حيث تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات”سلمية حتى إسقاط النظام”، و”سلميتنا سبيلنا للخلاص” و”نهج النظام الدموية نهجنا سلميتنا”.

وخرج أمس، المئات من أهالي مدينة السويداء، إلى ساحة الكرامة للتأكيد على استمرار الحراك السلمي في المدينة المطالب بالحرية وإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254.

ودوى أمس انفجار قوي في مدينة السويداء، نتيجة استهداف مبنى مايعرف بالتسويات “بقذيفة”، حيث أصابت الزاوية الغربية للمبنى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وافتتح النظام السوري مقرا للتسويات في صالة 7 نيسان وسط المدينة، بهدف إجبار المنتفضين على توقيع اتفاقات مصالحة تؤكد على تراجعهم عن الاستمرار في التظاهر، وهو ما رفضه المنتفضون.