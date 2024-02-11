رافعين شعار “لا للتغيب القسري”.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: جدد العشرات من أبناء السويداء اليوم تأكيدهم على استمرار الحراك السلمي في المحافظة ضد النظام وحكومته، حيث خرجت مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق القرار 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات “لا للتغيب القسري” و”نعم للدولة العلمانية”، و”سعادتي في حرية وطني”، و”الوقوف على الحياد أقرب للباطل وليس الحق”.

وفي 8 شباط الجاري، شارك العشرات من أبناء السويداء بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً على استمرار الإنتفاضة الشعبية بوجه النظام، مطالبين بإسقاط النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للنظام وحكومته.