رافعين صورة “سلطان باشا الأطرش”.. المئات يشاركون بمظاهرة سلمية مطالبة برحيل رأس النظام بريف السويداء

محافظة السويداء: توافد المئات من أبناء قرى أم الرمان وذببين وبكا والقريا وعرى وسبمي وعرمان ومتان وملح وبلدة صلخد، للمشاركة بمظاهرة شعبية سلمية في بلدة الغارية بريف السويداء مطالبين بالحرية وإسقاط النظام، ومؤكدين على استمرار انتفاضة السويداء حتى تحقيق المطالب، كما قام المتظاهرون برفع صورة لـ”سلطان باشا الأطرش”وسط ساحة بلدة الغارية.

ووصل اليوم العشرات من المواطنين من أبناء محافظة السويداء إلى ساحة السير/الكرامة وسط المدينة، للمشاركة في مظاهرة جديدة للمطالبة بالحرية وبإسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي 2254 والانتقال السلمي للسلطة وذلك في ظل استمرار الحراك الشعبي لليوم 57 على التوالي، حيث هتف المتظاهرون شعارات منددة بالنظام ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة برحيله.