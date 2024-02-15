رافعين لافتات مناهضة للنظام وحكومته.. العشرات من أبناء السويداء يشاركون بمظاهرة وسط المدينة

محافظة السويداء: تجمع العشرات من المواطنين اليوم من أبناء السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، للمشاركة في مظاهرة جديدة للتأكيد على استمرار الانتفاضة الشعبية بوجه النظام وحكومته وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والحرية والانتقال السلمي للسلطة، وتطبيق القرار الأممي 2254، ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للنظام.

واعتصم أمس العشرات من أهالي مدينة السويداء، أمام نقابة المهندسين في المدينة، للمطالبة بكف يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وحزب البعث عن النقابات، حاملين لافتات كتب عليها:” تحرير المجتمع يبدأ بتحرير النقابات”، “كف يد الأجهزة الأمنية هو الخطوة الأولى لتحرير العمل النقابي”، “لا فناء لثائر”، “يجب أن تكون النقابات داعمة لأعضائها لا عبئا عليهم”.