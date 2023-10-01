ربّ الأسرة هو الحلقة الأضعف في مواجهة شبح الغلاء مع تخطي مواد التدفئة حاجز المليونين في مدينة حمص

شهدت أسعار مواد التدفئة في مدينة حمص وسط سوريا ارتفاعاً ملحوظاً بأسعارها، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، لتلحق بدورها بباقي السلع المعيشية التي أرهقت بدورها كاهل أرباب الأسر الباحثين عن تأمين متطلبات عائلاتهم، في ظل تردي الوضع الاقتصادي ضمن مناطق سيطرة النظام في الداخل السوري.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الانسان أكدوا تخطي سعر طنّ الحطب الواحد حاجز المليونين وثلاثمائة ألف ليرة سورية ضمن مدينة حمص وريفها في سابقة هي الأولى من نوعها، الأمر الذي شكل صدمة للأهالي الباحثين عن تأمين مؤنة الشتاء المتمثلة بالحطب والتمز (مخلفات عصر الزيتون).

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاوت أسعار حطب التدفئة بحسب نوعه على النحو التالي:

حطب اللوز والجوز المقطع لأقسام صغيرة مليونين وثلاثمائة ألف ليرة سورية، والبدن الغير مقصوص مليوني ليرة سورية، وحطب الزيتون مقطع وجاهز للاستعمال الفوري مليونين ومئتي ألف ليرة سورية، والبدن الغير مقصوص مليون وتسعمائة ألف ليرة، وحطب الحراجي (سرو – صنوبر- حور – صفصاف – زنزلخت) مقطع جاهز للاستعمال مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية

ومع اقتراب موسم عصر الزيتون الذي ينتظره المزارعين أوائل شهر تشرين الثاني القادم، قام أصحاب المعاصر بفتح باب التعهد للراغبين من التجار للعمل على استخراج مادة (تفل الزيتون) من الجور الفنية، التي يتم استخدامها عادةً لتجميع مخلفات الزيتون، من أجل تحويلها إلى مادة (التمز أو البيرين)، الذي زاد الطلب عليه من قبل الأهالي، لاستخدامه بغرض التدفئة نظراً لتدني أسعاره مقارنة مع باقي أنواع الحطب.

وسجل سعر طنّ (التمز- البيرين) ضمن أسواق مدينة حمص، مبلغ مليون ونصف الميلون ليرة سورية مع بداية الموسم الحالي، وتسبب زيادة الطلب عليه، للجوء أصحاب معامل التصنيع لتسجيل قائمة مطولة للأهالي الراغبين بالحصول عليه هرباً من أسعار الحطب.

وقابل ذلك، تأخر تسليم مخصصات التدفئة من المازوت المدعوم من قبل حكومة النظام السوري، على الرغم من إعلان شركة تكامل المسؤولة عن توزيع مخصصات التدفئة للأهالي بالسعر المدعوم عبر (البطاقة الذكية) عن بدء عملية التوزيع للعام الحالي، إلا أن عملية التوزيع تسير بشكل بطيء، رغم مرور ما يقارب ثلاثين يوماً على انطلاقتها.

(م.ح) موظف ضمن شركة تكامل، أكد خلال حديثه للمرصد السوري، أن عملية توزيع المحروقات على المدنيين تأخرت بسبب تخفيض الكمية المتفق عليها مع وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، لما يقارب 40% من الكمية المتفق عليها، دون الإفصاح عن السبب الرئيسي من قبلهم.

مضيفاً أن تخفيض الكمية أثر بشكل مباشر على عملية توزيع المخصصات لمحطات الوقود المتعاقد معها، بهدف توزيع المحروقات للأهالي، الأمر الذي دفع بالمستحقين لبيع بطاقاتهم لبعض التجار المتعاملين مع شركة تكامل بسعر متدني مقارنة مع أسعارها ضمن السوق السوداء.

بدوره قال (أ.ح) أحد سكان مدينة حمص، أنه اضطر لبيع مخصصاته من المازوت عبر البطاقة الذكية بمبلغ 300 ألف ليرة سورية، وذلك لإدراكه المسبق بعدم حصوله على المخصصات، في حال قرر انتظار رسالة التأكيد من شركة تكامل كما حصل معه في العام الماضي.

وأضاف أن السماسرة المتعاملين مع موظفين من شركة تكامل، أو مع أصحاب محطات الوقود وجدوا ثغرة، تمكنهم من إرسال الرسائل الإلكترونية لأصحاب البطاقات التي تمّ شراءها، مقابل دفع رشاوي مالية للمسؤولين داخل شركة تكامل، الأمر الذي يمكنهم بدوره من ربح مبلغ 250 ألف ليرة عن كل بطاقة يتم شراءها من الأهالي، باعتبار أن سعر اللتر من المازوت ضمن السوق الحرة يبلغ 11 ألف ليرة سورية ويتم شراءه من الأهالي بمبلغ 6000 ليرة.

وما بين رحلة البحث عن تأمين مؤنة الدفء ومستلزمات فصل الشتاء من قبل الأهالي من جهة، وتأخر تسلّم مستحقاتهم من جهة أخرى، يبقى المواطن وربّ الأسرة هو الحلقة الأضعف في مواجهة شبح الغلاء، وسط غياب أي أمل لإجاد حل ينهي معاناتهم من قبل النظام، وفقاً لشهادات محلية.