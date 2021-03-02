رتل تركي جديد محمل بالمعدات اللوجستية والعسكرية يدخل الأراضي السورية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”

محافظة إدلب – المرص السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري اليوم الثلاثاء، دخول رتل تركي جديد من لواء اسكندرون عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، ويتألف الرتل من نحو 20 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية اتجهت نحو نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/مارس الفائت، بلغ نحو 8335 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبذلك أيضاً، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11835 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ويشير المرصد السوري أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.