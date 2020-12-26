رتل تركي جديد يدخل الأراضي السورية.. وارتفاع عدد الآليات التي وصلت إلى النقاط التركية خلال اليوم إلى أكثر من 45 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، يتألف مما يزيد عن 25 آلية وناقلات جند، وتحمل أسلحة ثقيلة ومعدات لوجستية، واتجه الرتل إلى قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

واستقدمت القوات التركية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، رتل عسكري جديد نحو مواقعها ضمن منطقة بوتين – أردوغان، حيث دخلت نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجه نحو النقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

وبذلك، يرتفع عدد الآليات خلال اليوم إلى أكثر من 45، توزعت على النقاط العسكرية المنشرة في محافظة إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7745 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11080 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.