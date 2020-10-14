رتل تركي كبير يحوي دبابات ومدافع وأسلحة ثقيلة يدخل محافظة إدلب من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري تركي كبير يتألف من نحو 70 آلية محملة بمصفحات ودبابات ومدافع ميدانية وذخائر، حيث دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محافظة إدلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7190 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10525 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.