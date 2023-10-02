رجل وطفل يفارقا الحياة باشتباكات عائلية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل شاب إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين عائلتين من أبناء العمومة بعشيرة ” الهايس”، على خلفية تجدد ثأر قديم، كما استشهد طفل برصاصة طائشة، على خلفية الاشتباكات العنيفة بين العائلتين، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 111 اقتتال، أسفرت عن مقتل70 شخص بينهم 6أطفال و4 سيدات، وإصابة 142 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

– 78 في دير الزور أسفر عن مقتل 39 شخص بينهم 5 أطفال و3 سيدات وإصابة 80 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

–10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

-18 في الرقة، أسفر عن مقتل 16 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.