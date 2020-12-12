رجل يعتلي منبر مسجد في مدينة البصيرة بريف دير الزور ويطالب الأهالي بعدم الانصياع لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ودفع “الزكاة”

محافظة دير الزور -المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر السوري لحقوق الإنسان، بأن رجل اعتلى منبر مسجد الصفا بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة يوم أمس، وطالب الأهالي بعدم دفع مبالغ مالية للأشخاص الذين يطلبون منهم دفع “الزكاة” على أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ووجه الرجل التهمة لقوات سوريا الديمقراطية بأنها هي التي تغض النظر عنهم و كأن الأمر لا يعنيهم “على حد وصفه”، يأتي ذلك في ظل تصاعد حالات طلب مبالغ مالية من الأهالي في مدينة البصيرة والمناطق المحيطة بها من أشخاص يدعون أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونشر المرصد السوري في 8 ديسمبر /كانون الأول الجاري، أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عمدت إلى زرع عبوة ناسفة أمام منزل مواطن في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، بعد رفض صاحب المنزل دفع مبلغ مالي كـ”زكاة” للتنظيم، ليقدم عدد من الشبان على تفكيك العبوة الناسفة من أمام منزل المواطن قبل أن تنفجر.

كما هددت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أحد العاملين في المحال التجارية بمدينة البصيرة، لعدم القدوم إلى محله ومزاولة عمله، وإلا سيتم اغتياله، يأتي ذلك بعد مضي نحو أسبوع من إطلاق النار على منزله من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” لإجباره على دفع “الزكاة”.