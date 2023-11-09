رحلة نحو المجهول.. عشرات الأشخاص يفرون يوميا من سوريا إلى لبنان تحت رحمة المهربين وعصابات “شجاع العلي”

برحلة محفوفة بالمخاطر يتّجه عشرات الأشخاص من رجال ونساء وأطفال بشكل يومي من مختلف المحافظات السورية نحو الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا، بحثاً على مستقبل أفضل، بعدما أصبحت الحياة المعيشية ضمن مناطق سيطرة النظام تسير نحو الأسوأ عاماً تلو الأخر.

وتتجمّع العشرات من الأهالي بشكل يومي أسفل جسر مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بعد تنسيق مسبق مع أحد أبناء المدينة الذي يعمل كـ (مهرب البشر)، والذي يقوم بدوره بتأمين المسكن لهم، إلى حين الانتهاء من عملية التواصل مع المهربين العاملين على سياراتهم الخاصة (السياحية)، لنقلهم نحو القرى الحدودي مع لبنان بريف حمص الغربي.

(حسن.ك) أحد أبناء محافظة حماة، يقول في حديثه لنشطاء المرصد السوري”: بأن اللجوء إلى المهربين كان ملاذه الأخير، بعدما سدّت جميع الأفق أمامه من خلال رحلة البحث عن فرصة للعمل ضمن قريته الواقعة على أطراف مركز المدينة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تنقله بين القرى والبلدات التي تتواجد على مداخلها حواجز قوات النظام، بات خطراً للغاية نظراً لتخلفه عن أداء الخدمة الاحتياطية.

وأضاف، بأن في حال حالفه الحظ بالعثور على فرصة للعمل، فإن الأجور التي يتم دفعها للعمال زهيدة للغاية، ولا تتعدى حاجز الـ 20 ألف ليرة سورية، الأمر الذي لا يمكّنه بحسب وصفه من تأمين أبسط مقومات الحياة لعائلته المؤلفة من أربعة اشخاص.

بدوره تحدث (عمر.ح) لنشطاء المرصد السوري، وهو ينحدر من مدينة سلمية، وانشق عن قوات النظام بعدما أمضى في الخدمتين الإلزامية والاحتفاظ ما يزيد عن خمسة أعوام، يقول:” بأن لبنان باتت الوجهة الوحيدة لجميع الشبان الباحثين عن حياة أفضل نسبياً، على الرغم من المعاملة العنصرية التي يتلقونها من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين وجهاز الأمن العام، إلا أن تواجد المفارز الأمنية ضمن مدينته وتهديده بالاعتقال في كل يوم دفعه للمغامرة والخروج منها.

وأشار في معرض حديثه إلى أنه على الرغم مما يجري خلال عمليات نقل الركاب من مدينة تلبيسة التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية لكل من يرغب بالسفر نحو لبنان من اختطاف وابتزاز مالي، إلا أن التغييب ضمن سجون قوات النظام السوري ليس بأفضل حال مما هو عليه من مخاطر أثناء محاولة الوصول إلى الشريط الحدودي.

وحصل نشطاء المرصد السوري على معلومات خاصة، تؤكد من خلالها أن المهربين الذين يقومون بنقل الركاب يشترطون عليهم دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين 150-70 دولار أمريكي عن الشخص الواحد، قبل أن تبدأ عملية نقلهم من مركز التجمع بحي المشجر الجنوبي نحو قرية حديدة، التي لا يفصلها سوى كيلومترات قليلة عن الشريط الحدودي مع لبنان.

وبحسب المعلومات، فإن عصابة المدعو “شجاع العلي” الذي ينحدر من قرية بلقسة بريف حمص الغربي، يفرض إتاوات مستمرة على المهربين الذين يخضعون لابتزازه، نظراً لسطوته التي يفرضها على المنطقة الغربية من مدينة حمص، وذلك يعود للعلاقات الوثيقة التي تربطه مع ميليشيا “حزب الله اللبناني”، والدعم الذي يحظى به من قبل الأخير، وفي حال رفض المهربين دفع الإتاوة المطلوبة من قبل شجاع العلي، فإنه يعمل على اعتراض سياراتهم التي باتت معروفة (بالنوع واللون) ويقوم باتخاذ الركاب كرهائن، لا يتم إطلاق سراحهم، إلا بعد دفع الفدية المالية المحددة من قبل عناصره.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الانسان الطريق الذي يعتمد عليه المهربين من نقطة الصفر (مدينة تلبيسة شمال حمص وصولاً إلى وادي خالد)، وبحسب الخط البياني، فإن الطريق الذي يتم اتباعه يبدأ من مدينة تلبيسة مروراً بقرية المختارية على أوتوستراد حمص-حماه، قبل أن يتم الانعطاف على تحويلة إلى حمص-طرطوس، مروراً بقرى الدار الكبيرة وقرية المزرعة المتاخمة لمصفاة حمص، ومن ثم إلى قرية خربة التين واللويبدة، وصولاً إلى المحطة الرئيسية الثانية بلدة حديدة التي تعتبر المحطة الأخيرة قبل الانتقال إلى الحدود اللبنانية.

يتجمع الأشخاص ممن حالفهم الحظ بالوصول إلى قرية حديدة ضمن منزل عربي، تم تجهيزه لهذا الغرض، لتبدأ على إثرها نقلهم بشكل فردي عبر الدراجات النارية نحو وادي خالد، مروراً بقرى أم الدوالي وأم الميس وبزنايا، وذلك بسبب وعورة الطرقات التي يتم سلكها، والتي لا تمكن السيارات من عبورها، قبل أن يترجل المسافرين سيراً على الأقدام، أمام أعين عناصر الهجانة وحرس الحدود الذين نصبوا عشرات الخيام لمراقبة الحدود، إلا ان التنسيق معهم من قبل المهربين ومنحهم نسبة مالية (بحسب عدد الأشخاص الذين يعبرون باتجاه وادي خالد) دفعهم لعدم اعتراض أي شخص باستثناء سؤالهم عن اسم المهرب الذي قام بإيصالهم للمنطقة.

وعقب وصول الأشخاص إلى منطقة وادي خالد، يتم التفاوض مجدداً مع الراغبين بالوصول إلى محافظات طرابلس أو بيروت على حدّ سواء، من خلال تخييرهم بين صعود الجبل الذي يتطلب السير على الأقدام لفترة تتراوح ما بين 7-5 ساعات، وبين العبور على (حاجز شدرا اللبناني) تحت مسمى خط عسكري، الأمر الذي يتطلب منهم دفع مبلغ إضافي 50 دولار، مقابل عبورهم بسيارة تابعة للحزب لا يتم إيقافها أو تفييش أسماء الركاب الذين هم بداخلها.