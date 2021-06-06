رحيل المخرج محمد فردوس أتاسي.. الدراما السورية تودع أحد أبرز روادها

فارق المخرج السوري، محمد فردوس أتاسي، الحياة في أحد مشافي دمشق، مساء الأحد، عن عمرٍ يناهز 79 عامًا، حسبما أكدت الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وعلم موقع CNN بالعربية أن سبب الوفاة هو معاناة الراحل من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا قبل حوالي الشهر، وفق مصدرٍ مقرب من العائلة.

ويعد أتاسي من رواد صناعة الدراما السورية، تخرج من المعهد العالي للفنون في براغ، وبدأ العمل في التليفزيون السوري مطلع سبعينيات القرن الماضي، ودرّس بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لأكثر من 10 سنوات.

وفي رصيد الراحل أعمال تلفزيونية تركت أثرها في ذاكرة المشاهد السوري والعربي، منها “البيادر، أحلام منتصف الليل، الدروب الضيقة، امرأة لا تعرف اليأس، الطبيبة، المحكوم، ياقوت، مذكرات عائلة، تمر حنة، جبران خليل جبران: الملاك الثائر”.

وكان مسلسل “وطن حاف” آخر المسلسلات السورية التي حملت توقيعه كمخرج في 2013.

ونعى المخرج الراحل وزارة الإعلام، ونقابة الفنّانين في سوريا والعديد من الفنّانين السوريين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجهوا بالعزاء إلى عائلته ومحبيه.

المصدر: CNN عربية

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