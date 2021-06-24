رداً على استهداف بلدات وقرى المنطقة.. القوات التركية وفصائل “الفتح المبين” تقصف مواقع لقوات النظام في ريف حلب الغربي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في الفوج 46 وميزناز وكفرحلب ضمن الريف الغربي من محافظة حلب، وذلك رداً على قيام قوات النظام خلال الساعات الفائتة، باستهداف تقاد وبلنتا والهباطة وبحفيص وكفرعمة ومناطق أخرى غربي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، كما استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى مقتل عنصر من قوات النظام قنصًا برصاص الفصائل على محور كفرنبل جنوب إدلب.

في سياق آخر، انقطعت حركة السير على الطريق الدولي دمشق-حلب “m5″، جراء اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين غرفة عمليات “الفتح المبين” والقوات التركية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور الدوير على الطريق الدولي شمالي سراقب، كما تبادل الجانبان القصف بالأسلحة الثقيلة، فيما عادت الحركة السيارات بعد نحو ساعة.

كما كان المرصد السوري قد وثّق، أمس الأربعاء، استشهاد 4 بينهم طفل وإصابة نحو 6 مواطنين جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية آفس بريف إدلب، وذلك تزامنًا مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.