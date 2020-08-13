رداً على استهداف مناطق في “جبل الزاوية”.. الفصائل تستهدف مواقع النظام كفرنبل جنوبي إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الجهادية والمقاتلة، استهدف مواقع لقوات النظام في مدينة “كفرنبل” جنوبي إدلب، رداً على قيام قوات النظام باستهداف مناطق متفرقة من قرى وبلدات “جبل الزاوية” بالقذائف المدفعية، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد وفليفل وأماكن أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء محافظة إدلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، يأتي ذلك بعد هدوء ساد المنطقة لساعات.