رداً على اعتقال قوات النظام عناصر من القوات الكردية شمالي حلب.. أهالي الشهباء يهاجمون حاجزاً لهم ويستولون عليه

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان:

هاجم أهالي في منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي، اليوم، حاجزاً لقوات النظام بالحجارة واستولوا عليه، بعد فرار عناصر الحاجز منه، وذلك رداً من الأهالي على اعتقال عناصر من قوات “الكوماندوس” التابعة للقوات الكردية المنتشرة في ريف حلب، حيث اعتقل عناصر قوات النظام، أمس، عدداً منهم على الحاجز الأحداث، وتزامن ذلك مع استنفار للقوات العسكرية بالمنطقة وتدخل العلاقات التابعة لـ”قسد” لحل الخلاف وإطلاق سراحهم.