رداً على اعتقال مواطن من أبناء السويداء.. فصائل محلية تنتشر على طريق دمشق – السويداء وتعتقل ضابطاً من قوات النظام

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصائل محلية في محافظة السويداء نصبت حاجزاً على اتستراد دمشق – السويداء، واحتجزت ضابطاً من قوات النظام، رداً على قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال مواطن من قرية الجنينة في ريف السويداء، لأسباب مجهولة، وبحسب مصادر المرصد السوري، لاتزال الفصائل المحلية من أبناء السويداء منتشرة على اوتستراد دمشق – السويداء، وتقوم بإيقاف جميع السيارات المارة، والبحث عن عناصر وضباط من قوات النظام بهدف احتجازهم.

وكان المرصد السوري قد أشار في الـ 2 من يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن العشرات من أهالي مدينة شهبا بريف السويداء قطعوا طريق دمشق-السويداء قرب نقطة تفتيش أم الزيتون، وذلك بعد توقيف أحد أبناء المدينة، في العاصمة السورية دمشق، دون معرفة الأسباب، وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن الشاب الموقوف.