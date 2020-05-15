رداً على الاستهداف الذي تسبب بمقتل وجرح نحو 10 مقاتلين.. الجبهة الوطنية للتحرير تصعد من قصفها على مواقع قوات النظام جنوب إدلب

رداً على الاستهداف الذي تسبب بمقتل وجرح نحو 10 مقاتلين.. الجبهة الوطنية للتحرير تصعد من قصفها على مواقع قوات النظام جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً مكثفاً، تنفذه فصائل الجبهة الوطنية للتحرير على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حزارين وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي، في الوقت الذي تواصل قوات النظام قصفها على بلدات وقرى جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري رصد مقتل مقاتلين اثنين من فصيل “فيلق الشام” المقرب من تركيا، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على محور حرش البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يذكر أن المقاتلين شقيقين، فيما تسبب القصف أيضاً بإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة

وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن قوات النظام السوري تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” عبر استهدافات وقصف متكرر، وفي هذا السياق، تعرضت أماكن في كنصفرة والفطيرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي صباح اليوم الجمعة من قبل قوات النظام، ولم ترد معلومات عن إصابات.