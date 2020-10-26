رداً على الخروقات المتكررة والقصف على مناطق إدلب.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في سراقب وسهل الغاب 

استهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة تجمعات قوات النظام في معسكر جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومدينة سراقب، والدار الكبيرة رداً على الخروقات المتكررة والقصف الذي تتعرض له منطقة إدلب.

على صعيد متصل قصفت قوات النظام قرى سفوهن والفطيرة بريف إدلب، ومناطق في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء الاستهداف الجوي من قبل طائرات حربية روسية، على معسكر تابع لفيلق الشام الموالي لأنقرة ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب، وذلك على خلفية مفارقة جرحى للحياة والعثور على جثث المزيد من القتلى، في ظل استمرار فرق الإنقاذ بالبحث عن مفقودين ونقل الجرحى، حيث ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 78 على الأقل، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 90 جريح بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن المعسكر كان يضم أكثر من 180 شخص بين مقاتل ومدرب وإداري في صفوف فيلق الشام.