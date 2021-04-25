رداً على تسلل قسد لمواقعها.. الفصائل الموالية لأنقرة تستهدف بعشرات القذائف نحو 10 قرى في ريف تل تمر

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، استمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل الفصائل الموالية لأنقرة على مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، حيث استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية كل من الكوزلية والأربعين والعبوش ودردارة وتل طويل وأم الكيف وأم الخير وتل اللبن الواقعة جميعها شمال وغرب تل تمر، وشهدت المنطقة أيضاً إطلاق القاعدة التركية لقنابل ضوئية وسط تحليق لطيران مسير في الأجواء، يأتي ذلك رداً على عملية التسلل التي نفذتها قسد على مواقع الفصائل في القاسمية والمحمودية بريف تل تمر مساء أمس، ولم ترد معلومات مؤكدة إلى الآن عن النتائج الكاملة لعملية التسلل تلك.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفًا بريًا عنيفًا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، على محيط القاعدة الروسية في “المباقر” وقرى أم الكيف وعبوش و دردارة ضمن محاور ريف تل تمر بريف الحسكة، ويأتي ذلك، بعد عملية تسلل قامت بها قوات خاصة في “قسد” على مواقع الفصائل الموالية لتركيا في القاسمية والمحمودية في ريف تل تمر، فيما لاتزال الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى على تلك المحاور، وسط استمرار القصف البري على قرية أم الكيف.

وأسفرت عملية التسلل عن وقوع خسائر بشرية من الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار المرصد السوري في 13 نيسان، بأن القاعدة العسكرية للقوات التركية قصفت بالقذائف المدفعية قرية حرملة في ريف أبو راسين (زركان) في الحسكة، تزامنًا مع قيام “قسد” بأعمال حفر وتدشيم على محور أبو راسين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 27 آذار الفائت، عودة الهدوء إلى محاور القتال في منطقة تل تمر بريف الحسكة، بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد عملية تقدم نفذتها الفصائل الموالية لأنقرة نحو قرية الدردارة الوقعة بين تل تمر وأبو رأسين من الجهة الشمالية لتل تمر، بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مساء الجمعة، وسط تمهيد صاروخي مكثف نفذته القواعد التركية على محاور القتال في المنطقة وإطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة، في حين أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات النظام التزمت الصمت والاختباء ضمن خنادقها ومواقعها، رغم سقوط قذائف على بعض المواقع القريبة من أماكن تواجدها في تل تمر بريف الحسكة.