رداً على قصف ريف إدلب.. “الفتح المبين” تستهدف تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب

استهدفت فصائل “الفتح المبين” بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة سراقب ومحيطها، رداً منها على قصف قرى وبلدات ريف إدلب، حيث قصفت قوات النظام بلدة آفس ومحيطها شرق مدينة إدلب، ومواقع الفصائل في جبل الزاوية بالريف الإدلبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم الخميس، تجدد القصف الصاروخي الاعتيادي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدف قوات النظام بقذائف المدفعية مناطق في سفوهن وكفرعويد وكنصفرة والفطيرة وبليون والبارة والموزرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.