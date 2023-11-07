رداً على قصف قرية ضمن مناطق انتشارها.. القوات الكردية تستهدف قاعدة عسكرية تركية في ريف الباب شرقي حلب

رداً على قصف قرية ضمن مناطق انتشارها.. القوات الكردية تستهدف قاعدة عسكرية تركية في ريف الباب شرقي حلب

محافظة حلب: قصف القوات الكردية بقذائف المدفعية الثقيلة القاعدة التركية في قرية الأزرق بريف الباب شرقي حلب، وذلك رداً على استهداف القوات التركية قرية خربة الشعالة بريف حلب الشرقي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي والشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 2 تشرين الثاني الجاري، قصف طائرة “درون” مسيّرة تركية موقعاً مشتركاً لقوات النظام والقوات الكردية في محيط الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، درون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.