رداً على قصف مناطق ريف إدلب ووقوع ضحايا مدنيين.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في كفرنبل

استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ونقاط قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة كفرنبل ومحيطها بريف إدلب الجنوبي، رداً على قصف القرى والبلدات في ريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، قبل قليل، استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقتي البارة وكنصفرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، والذي تسبب أيضاً بوقوع 5 إصابات في صفوف المدنيين أثناء عملهم في جني محصول الزيتون.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على منطقة “بوتين – أردوغان”، استهدفت أماكن في الزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأماكن أخرى في الفطيرة وكنصفرة والسفوهن ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.