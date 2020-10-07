رداً على قصف مواقعها.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في سهل الغاب.. وطائرات الاستطلاع تحلق في أجواء ريفي إدلب واللاذقية

تمكن عناصر فصائل “الفتح المبين”، ليلة أمس، من قتل عنصرين من قوات النظام على محور كفر بطيخ بريف إدلب.

وتشهد مناطق ريفي إدلب واللاذقية، مساء اليوم، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية مواقع وتجمعات قوات النظام على محاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، رداً على قصف قصفت قوات النظام لمواقع الفصائل وقرى سهل الغاب وصولاً إلى محطة زيزون الحرارية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، ما تسبب باندلاع حرائق في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام في ريف اللاذقية، استهدف محوري كبانة بجبل الأكراد، والقلعة بجبل التركمان في أقصى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، قصفاً استهدف محور كبانة بريف اللاذقية، وقرى الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

كما استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقعاً لقوات النظام في منطقة الدار الكبيرة بريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، انتشاراً مكثفاً للقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدولي، غربي مدينة إدلب، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة التركية في أجواء المنطقة.