رداً على قصف مواقعها في الجولان السوري المحتل.. القوات الإسرائيلية تقصف مواقع في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: استهدفت مجموعات مسلحة موالية لحزب الله اللبناني بريف درعا الغربي بقذائف صاروخية “الكاتيوشا” مواقع القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وبدورها ردت القوات الإسرائيلية بقصف صاروخي لمكان إنطلاق الصواريخ دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 30 كانون الثاني الفائت، استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعا عسكريا في منطقة تل الجموع، وآخرا قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وجاء ذلك، ردا على إطلاق 3 صواريخ على الأقل استهدفت الجولان السوري المحتل.