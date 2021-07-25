رداً على مقتل وجرح 6 من جنودها.. القوات التركية تواصل استهداف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب بعشرات القذائف الصاروخية

تواصل القوات التركية قصفها المكثف على مناطق انتشار القوات الكردية بالريف الحلبي رداً على مقتل وجرح عدداً من جنودها مساء أمس، حيث تستهدف القوات التركية بعشرات القذائف الصاروخية مناطق في الشيخ عيسى ومحيطها ومناطق أخرى شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل دارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل على محور قرية الجات ضمن ما يعرف بـ “خط الساجور” شمال شرقي حلب، بين القوات التركية والفصائل من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة، وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 3 آخرين بجراح جراء استهداف القوات الكردية لعربة تركية على محور حزوان بريف حلب، وفي سياق متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بأكثر من 200 قذيفة مدفعية وصاروخية قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومجلس الباب العسكري بريف حلب، تزامنًا مع اشتباكات على محور حزوان أدت إلى قطع الطرقات.

ورصد المرصد السوري، قصفًا نفذته القوات الكردية على نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي سياق ذلك، قصفت القواعد التركية في كل من جبل الشيخ عقيل وحزوان، قرية زويان ورادار والشعالة بريف الباب شرقي حلب، قبل أن يتوسع القصف التركي بمشاركة الفصائل الموالية لها ويشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج وتل المضيق ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.