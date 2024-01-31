رداً على ممارسات البلدية وعناصر الشرطة.. تجار سوق الهال يعتصمون ضد إنشاء مشروع جديد في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب: اعتصم العشرات من تجار سوق الهال القديم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات”‘، احتجاجاً على ممارسات البلدية وبمساندة عناصر الشرطة، على خلفية قيامهم بهدم عدة محلات في المدينة، بحجة إنشاء مشروع جديد.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، رصد بتاريخ 14 كانون الثاني الجاري، إقدام عناصر جهاز الشرطة العسكرية الموالية لتركيا على قمع مظاهرة شعبية شارك فيها العشرات من المواطنين في مدينة الباب ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي، ومنعهم من الوصول إلى دوار الشهيد “أبو غنوم” في المدينة، حيث طالب المتظاهرون بتخفيض أسعار الخدمات وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد ووضع حد للفوضى العارمة في المنطقة وانتشار السلاح ومكافحة المخدرات، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات عديدة منها “الماء مطلبنا نحن في حالة تصحر”، بينما نصب المتظاهرون خيمة للاعتصام وقطعوا دوار الشهيد “أبو غنوم” وسط استياء شديد نتيجة تدهور الواقع المعيشي والأمني في المنطقة.