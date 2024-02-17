ردا على اختطاف طفل.. أهالي يحتجزون 14 شابا من منطقة اللجاة ويهددون بالتصعيد

محافظة درعا: احتجزت مجموعة من أهالي الطفل الذي اختطف في الحادي عشر من الشهر الجاري، 14 شابا من أبناء عشائر منطقة اللجاة ردا على اختطاف الطفل بعد إطلاق تحذيرات للإفراج عنه، وهددوا بالتصعيد واعتقال أي شخص من منطقة اللجاة.

كما منح وجهاء من عشيرة “المفعلاني” في بلدة ناحتة شرقي درعا مهلة زمنية قدرها 24 ساعة للعصابة الخاطفة لإخلاء سبيله، وفي حال عدم الالتزام بذلك فسيقدم “اللواء الثامن” ومجموعات محلية من أهل المنطقة بتحريره بالقوة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى أن عصابة مسلحة اختطفت طفلا 15عاما في منطقة اللجاة بالقرب من قرية جدل شمال شرقي درعا، أثناء ذهابه للعمل برفقة والده، وفرّوا به إلى جهة مجهولة