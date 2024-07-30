ردا على اختطاف عائلة في ريف حمص.. محليون يستهدفون مركز أمني لقوات النظام و4 حواجز في ريف درعا

ردا على اختطاف عائلة في ريف حمص.. محليون يستهدفون مركز أمني لقوات النظام و4 حواجز في ريف درعا

محافظة درعا: هاجم مسلحون محليون بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة وقذائف الآربيجي، مقرا لأمن الدولة في قرية الجسري بمنطقة اللجاة شمال شرقي درعا، وحاجز المسيفرة الرباعي وحاجز خربة غزالة وحاجز الغارية الشرقية وحاجز المسيفرة – أم ولد، ردا على اختطاف سيدة وأبنائها في ريف محافظة حمص، من قبل مجموعة تنتمي لـ”شجاع العلي”، والإفراج عنهم لاحقا مقابل فدية مالية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 216 حادثة انفلات أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 244 شخصا، هم:

– 76 من المدنيين بينهم 6 سيدات و18 طفل.

– 68 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 15 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 16 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 54 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 7 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– قيادي سابق في فصائل المعارضة المسلحة

– 1 مجهول الهوية.