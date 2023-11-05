ردا على استهداف مباشر لقاعدة تركية.. قوات الأخيرة تستهدف تجمعات قوات النظام قرب عقدة الطريقين الدوليين بريف إدلب

استهدفت المدفعية التركي، مواقع قوات النظام داخل مدينة وسراقب عند عقدة الطريقين الدوليين “m4” و “m5″، ردا على استهداف مباشر للنقطة التركية في معارة عليا بقذيفة واحدة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية، محيط قريتي مجارز ومعارة عليا والشيخ سنديان الفطيرة وفليفل بريف إدلب، وقرية السرمانية بسهل الغاب شمال غرب حماة

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل السبت-الأحد، أطراف قرية آفس على محاور مدينة سراقب قرب طريق “m5″، وقرية معارة عليا بريف إدلب، وقرية كفر تعال بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشهدت الأجواء خلال الساعات القليلة الفائتة، تحليقا لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء محيط مدينة إدلب والمناطق الحدودية ومنطقة النهر الأبيض في ريف إدلب الغربي التي تعرضت لغارتين جويتين من طائرة حربية روسية.