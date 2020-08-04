ردا على الخروقات المتكررة في منطقة “خفض التصعيد”.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريفي إدلب واللاذقية

استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” تجمعات أسلحة ثقيلة تابعة لقوات النظام في محيط كفرنبل في ريف إدلب.

وفي سياق ذلك، استهدف فصيل أنصار التوحيد “الجهادي” معسكر الزيتون قرب بلدة كفرنبل، حيث تتخذه قوات النظام والمسلحين الموالين لروسيا مركزا لهم.

كما قصفت الفصائل الجهادية بقذائف الهاون تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حاجز البركان في جبل الأكراد شمال اللاذقية.

يأتي ذلك في إطار رد الفصائل على خروقات قوات النظام وقصفها المتكرر لمنطقة “خفض التصعيد”.

على صعيد متصل قصفت قوات النظام أطراف بلدة دير سنبل في ريف إدلب ومحاور أخرى في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت قوات قوات النظام قصفت في صباح اليوم، مناطق في كنصفرة والفطيرة والموزرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في كفرنبل وحنتوتين بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت الفصائل من اسقاط طائرة استطلاع على محور معربليت في ريف إدلب.

ووثق المرصد السوري مقتل مقاتل من “صقور الشام” جراء سقوط قذيفة أطلقتها قوات النظام على محور بينين جنوب إدلب.