ردا على تضليل الرأي العام بالشهادة التعليمية الصادرة عن المعارضة.. طلاب في إدلب يحتجون ضد النظام السوري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، ‏وقفة احتجاجية لطلاب جامعة ‎إدلب ردا على محاولات تضليل الرأي العام بما يخص ملف التعليم في إدلب حسبما عبروا.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن النظام لايعترف بالشهادة التعليمية الصادرة من مناطق نفوذ المعارضة، بينما أكد ناشطون أنها تحظى باعتراف في جميع الدول ويتم تعديلها على الشهادات في الدول الأجنبية.

كما أن الشهادات الصادرة عن جامعة إدلب غير معترف بها خارج الحدود الجغرافية لإدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح الأمس، استنفارا كبيرا شهدته الحواجز الأمنية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، الواقعة ضمن المناطق الشرقية لمحافظة إدلب، وذلك لمنع طلبة الشهادتين، الإعدادية والثانوية، من الخروج وتقديم امتحاناتهم ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن حواجز “تحرير الشام”، صادرت عدد كبير من البطاقات التعريفية للطلاب لمنعهم من الخروج.

كما استنفرت حواجز “تحرير الشام” الواقعة شمال إدلب والتي تفصل مناطق نفوذها بمناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، من أجل منع الطلاب من الخروج إلى مناطق سيطرة النظام عبر مناطق الفصائل في ريف حلب الشمالي.