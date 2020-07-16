ردا على خروقاتها المتكررة ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.. القوات التركية وفصائل “الفتح المبين” تقصفان تجمعات قوات النظام في ريف حلب

قصفت القوات التركية وغرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام في قرية ميزناز غرب حلب، ردا على الخروقات المتكررة ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بلدة معارة النعسان ومواقع في محيطها شرق مدينة إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام محاور بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته فصائل منضوية ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدف تجمعات قوات النظام في كل من معرة النعمان وحنتوتين وخان السبل في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف مناطق عدة في جبل الزاوية.

كما استهدفت قوات النظام بعدة قذائف صاروخية محيط سرمين والنيرب وآفس شرقي مدينة إدلب، تزامنا مع ذلك استهدفت فصائل “الجبهة الوطنية” بالصواريخ مواقع قوات النظام في بلدة داديخ شرقي إدلب.

وتشهد محاور إدلب الشرقية استنفارا عسكريا للفصائل الموالية لتركيا، بالتزامن مع استنفار لقوات النظام على محاور القتال في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة النظام السوري.