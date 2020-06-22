ردا على خروقاتها في منطقة “بوتين-أردوغان”.. القوات التركية تقصف مواقع قوات النظام شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المتمركزة في ريف إدلب، استهدف محيط مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، ردا على خروقات قوات النظام المتكررة في استهداف منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام قرى فليفل والبارة وبينين في ريف إدلب الجنوبي ومنطقة جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، تحليقا لطائرات حربية روسية في أجواء إدلب.

وقصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وفجر اليوم، مناطق في الحلوبة وكفرعويد وسفوهن وفليفل والفطيرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.