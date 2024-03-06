ردا على سقوط صواريخ على الجولان المحتل.. إسرائيل تقصف موقعين عسكريين في ريف درعا

ردا على سقوط صواريخ على الجولان المحتل.. إسرائيل تقصف موقعين عسكريين في ريف درعا

قصفت إسرائيل بصاروخين على الأقل، موقعين عسكريين في محيط تل أم حوران بين مدينتي نوى وجاسم في ريف محافظة درعا، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وكانت المجموعات المدعومة من “حزب الله” قد أطلقت صواريخ سبقت القصف الإسرائيلي، باتجاه الجولان المحتل.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 21 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 14 منها جوية و7 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 41 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 41 من العسكريين بالإضافة لإصابة 19 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 9 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 10 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 10 لدمشق وريفها، و6 لدرعا، و3 على حمص، و1 على القنيطرة، 1 طرطوس

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.