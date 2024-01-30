ردا على قصف الجولان السوري المحتل.. إسرائيل تستهدف موقعين في ريف درعا

استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعا عسكريا في منطقة تل الجموع، وآخرا قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وجاء ذلك، ردا على إطلاق 3 صواريخ على الأقل استهدفت الجولان السوري المحتل.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 7 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 4 منها جوية و 3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 16 أهداف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 21 من العسكريين بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 5 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 4 من حزب الله اللبناني

– 2 من الجنسية العراقية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

بالإضافة لاستشهاد مدني بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 4 لدمشق وريفها، و3 لدرعا

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.